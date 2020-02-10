Моурінью зізнався, чому йому довелося голитися налисо

Головний тренер Тоттенхема Жозе Моурінью пояснив несподівану зміну іміджу.

"Часом я люблю робити таке, відчувати холод на голові, але цього разу я так не планував.

Моурінью поголився налисо – несподівана зміна іміджу тренера Тоттенхема

Я заснув в кріслі перукаря, а коли прокинувся, то все виглядало дуже погано. Тоді я попросив голити все повністю. Сподіваюся, моє волосся знову виросте", – наводить слова Моурінью Sky Sports.

Нагадаємо, Тоттенхем отримав перерву на десять днів, а свій найближчий матч "шпори" проведуть 16 лютого – 26 тур АПЛ проти Астон Вілли.

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