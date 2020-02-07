Моуринью побрился налысо – неожиданная смена имиджа тренера Тоттенхэма

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью не перестает поражать поклонников своей эпатажностью.

Лысина Пепа Гвардиолы получила достойного конкурента. Жозе Моуринью решил и в этом посоревноваться с испанским специалистом и побрился налысо.

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Возможно, 57-летний португалец верит, что это на фарт, и Тоттенхэм сможет завершить сезон в топ-4 АПЛ.

Напомним, Сеу Жозе возглавил "шпор" в ноябре. После 25-ти туров АПЛ лондонцы находятся на 5-й строчке турнирной таблицы чемпионата Англии, отставая от топ-4 на 4 очка.

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