toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ БАРСЕЛОНА ШАХТЕР

Моуринью побрился налысо – неожиданная смена имиджа тренера Тоттенхэма

21:46 236 Читати українською
Моуринью побрился налысо – неожиданная смена имиджа тренера Тоттенхэма
Жозе Моуринью / Фото Braun

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью не перестает поражать поклонников своей эпатажностью.

Лысина Пепа Гвардиолы получила достойного конкурента. Жозе Моуринью решил и в этом посоревноваться с испанским специалистом и побрился налысо.

Неймар радикально сменил прическу – такого цвета на голове бразильца фанаты еще не видели

Возможно, 57-летний португалец верит, что это на фарт, и Тоттенхэм сможет завершить сезон в топ-4 АПЛ.

Напомним, Сеу Жозе возглавил "шпор" в ноябре. После 25-ти туров АПЛ лондонцы находятся на 5-й строчке турнирной таблицы чемпионата Англии, отставая от топ-4 на 4 очка.

"Наступного дня настає кінець світу" – Еріксен про фіаско у фіналі ЛЧ, відхід з Тоттенхема і пораду Моурінью щодо Інтера

blog_ava
Бартомеу прокомментировал вылет Барселоны из Кубка Испании
10:02
643
Теги
Жозе Моуринью Жозе Моуринью Тоттенхэм Тоттенхэм Англия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Дерлис Гонсалес покинул Динамо и перешел в Олимпию
    Україна — 18:07467 Дерлис Гонсалес покинул Динамо и перешел в Олимпию
15
час
:
48
мин
Эвертон
14:30
Кристал Пэлас
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук