Нападающий Ювентуса Пауло Дибала будет иметь достаточно вариантов для продолжения карьеры.

К борьбе за 28-летнего аргентинца присоединилась Рома, сообщает Calciomercato со ссылкой на Radio Radio.

Ювентус нашел еще двух кандидатов на замену Дибале – звезда Шахтера и друг Месси

Жозе Моуринью уже обсудил приглашение нападающего с генеральным директором римлян Тьягу Пинту. Оба сошлись во мнении, что бесплатное подписание такого игрока было бы очень хорошим усилением. Впрочем, Роме придется выдержать конкуренцию как минимум Интера.

Напомним, Дибала не смог договориться с Ювентусом о продлении контракта. Туринцы предлагали зарплату 8 млн евро в год, но форвард потребовал большего.

Унікальна трансферна зима 2022 – гравці Динамо і Шахтаря завойовують Європу, Барселона творить дива, революції в АПЛ