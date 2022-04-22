До боротьби за 28-річного аргентинця приєдналася Рома, повідомляє Calciomercato з посиланням на Radio Radio.

Ювентус знайшов ще двох кандидатів на заміну Дибалі – зірка Шахтаря й друг Мессі

Жозе Моурінью вже обговорив запрошення нападника з генральним директором римлян Тьягу Пінту. Обидва зійшлися на думці, що безкоштовне підписання такого гравця було б дуже хорошим підсиленням. Втім, Ромі доведеться витримати конкуренцію щонайменше Інтера.

Нагадаємо, Дибала не зміг домовитися з Ювентусом щодо продовження контракту. Туринці пропонували зарплату 8 млн євро на рік, але форвард зажадав більшого.

Унікальна трансферна зима 2022 – гравці Динамо і Шахтаря завойовують Європу, Барселона творить дива, революції в АПЛ