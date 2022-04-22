Туринцы находятся в поисках замены Пауло Дибале. Контракт лидера команды завершается уже летом, и он, очевидно, покинет Турин.

"Старая синьора" нашла еще две кандидатуры на место 28-летнего аргентинского форварда. Это Анхель ди Мария и Давид Нерес, утверждает Sky Sport Italia .

Ювентус заинтересован в подписании Салаха на замену Дыбали

Вингер ПСЖ тоже станет свободным агентом летом, потому Ювентус уже предварительно контактировал с его окружением. Ди Мария якобы готов подписать контракт на год или два, чтобы еще немного поиграть в сборной Аргентины, где выступает и Дибала.

Другой вариант Юве – Давид Нерес. Звездный вингер перебрался в Шахтер только в январе, но из-за войны войны, развязанной Россией, может покинуть клуб за небольшую сумму совсем скоро. За "горняков" бразилец выступал только в товарищеских матчах.

Ранее среди претендентов на замену Дибале называли Мохамеда Салаха (Ливерпуль), Николо Дзаньоло (Рома) и Джакомо Распадори (Сассуоло).