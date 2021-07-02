Главный тренер Ромы Жозе Моуринью прибыл в расположение римского клуба.

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Пресс-служба "волков" опубликовала видео с реакцией болельщиков на приезд португальского специалиста. Собравшиеся скандировали имя наставника, а тот в ответ поприветствовал радостную толпу, помахав им рукой.

Напомним, Моуринью приступил к работе с Ромой 1 июля 2021 года. Его соглашение с "волками" рассчитано до лета 2024-го. По информации СМИ, португалец будет получать в Риме 7,5 млн евро после вычета налогов.

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