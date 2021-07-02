Моуринью прибыл в Рим – фанаты Ромы устроили Особенному сумасшедший прием
20:14 - Читати українською
Болельщики римлян возлагают особые надежды на нового наставника "волков".
Главный тренер Ромы Жозе Моуринью прибыл в расположение римского клуба.
Моуринью ответил Тотти, который не скупился на комплименты Особенному
Пресс-служба "волков" опубликовала видео с реакцией болельщиков на приезд португальского специалиста. Собравшиеся скандировали имя наставника, а тот в ответ поприветствовал радостную толпу, помахав им рукой.
Напомним, Моуринью приступил к работе с Ромой 1 июля 2021 года. Его соглашение с "волками" рассчитано до лета 2024-го. По информации СМИ, португалец будет получать в Риме 7,5 млн евро после вычета налогов.
Бельгия – Италия: анонс матча 1/4 финала Евро-2020
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter