Легендарный нападающий накануне оценил приход Особенного к рулю Ромы, заявив, что клуб "взял сильнейшего тренера в мире". Моуринью ответил на это высказывание.

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"Спасибо за добрые слова, Франческо. Жаль, что я опоздал на четыре года. Для меня было бы удовольствием тренировать вас", – написал Жозе в своем Instagram.

Напомним, португалец на тренерском мостике заменил Паулу Фонсеку. Что касается Франческо, то он всю профессиональную карьеру провел в Роме, а в течение 2017-2019 годов работал бизнес-менеджером "волков".

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