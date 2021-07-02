Головний тренер Роми Жозе Моурінью прибув у розташування римського клубу.

Моурінью відповів Тотті, який не скупився на компліменти Особливому

Прес-служба "вовків" опублікувала відео з реакцією вболівальників на приїзд португальського фахівця. Присутні скандували ім'я наставника, а той у відповідь привітав радісну юрбу, помахавши їм рукою.

Нагадаємо, Моурінью приступив до роботи з Ромою 1 липня 2021 року. Його угода з "вовками" розрахована до літа 2024-го. За інформацією ЗМІ, португалець отримуватиме в Римі 7,5 млн євро після відрахування податків.

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