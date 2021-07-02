Матч Бельгия – Италия в Мюнхене является наиболее статусной парой в четвертьфинале Евро-2020. Это уже битва титанов, которых не хотелось бы терять на этой стадии. По сути, сегодня команды разыграют "малый финал", ведь "красных дьяволов" короновали на победу в турнире перед его началом, а Италии предсказывают триумф сразу после старта чемпионата.

Не такі вже ми й невдахи: Україну душили найкращим пресингом Євро-2020, а Манчіні врятував головний козир італійців

Бельгийцы подходили к Евро-2020 в инфернальной форме: за последние два года подопечные Роберто Мартинеса провели 21 матч, выиграв 18 из них и потерпев всего одно поражение – от Англии. Общий счет – 73:13. В рейтинге сборных "красные дьяволы" до сих пор остаются на первом месте, а уже на групповом этапе турнира они набрали максимум очков, переиграв Россию, Данию и Финляндию. Такой перформанс выглядит идеально, однако на самом деле все не так хорошо.

Еще весной было заметно, что Бельгия сбавила обороты (в частности, она только чудом не проиграла Чехии), а в группе футбол этой грозной машины оказался довольно бледным. С Россией команда сделала результат благодаря глупым привозам защитников и бросила играть после перерыва, с Данией она провалила первый тайм и эндшпиль встречи, а финны держали "нули" до 81-й минуты. Тогда невыразительность списывали на эконом-режим – мол, настоящая Бельгия начнется в плей-офф – но встреча с Португалией в 1/8 финала окончательно разочаровала.

Качественно (хотя и не феерично) сыграв в стартовые 45 минут, "красные дьяволы" откровенно провалили второй тайм. Все эксперты, фанаты и журналисты сошлись во мнении, что итоговая победа 1:0 благодаря дальнему удару Торгана Азара оказалась фантастическим отскоком. Хуже всего то,что уровень футбола Бельгии стал слишком зависеть от наличия де Брюйне на поле – именно Кевин перевернул матч с Данией и именно он ассистировал Лукаку с финнами, но после его травмы в матче с Португалией команда просто исчезла. Все это сильно тревожит бельгийское сообщество перед матчем с Италией.

"Скуадра адзурра" подошла к турниру не менее уверенно чем соперники. Чего только стоила серия в 26 подряд матчей без поражений при 9-ти подряд победах – но важен был стиль итальянцев. Роберто Манчини привил традиционно обороняющейся сборной атакующий дух, ведя позиционное наступление большой группой футболистов и уделяя большое внимание созданию ширины на флангах, которые растягивают фулбэки. Смотреть на это было приятно, а с началом Евро-2020 все начали прогнозировать апеннинцам победу на чемпионате.

Италия пролетела по группе, как ракета, забив 8 голов, набрав 9 очков, не пропустив ни одного гола и демонстрируя футбол вообще без слабых мест. Против Турции подопечные Роберто Манчини показали умение прижимать и разрывать "автобусы", в поединке со швейцарцами сборная очень уверенно расправилась с высоким прессингом, а Уэльс удалось разбить вторым составом. "Скуадра адзурра" выглядела мощно как в своей общей организации, так и в адаптации под особенности сильных соперников – на описание тактических инструментов "Скуадры" в различных фазах игры можно потратить несколько часов.

Впрочем, Австрия в 1/8 финала быстро опустила итальянцев на землю. Команда Франко Фоды накрыла гранда высоким прессингом ( «Das Team" входила в тройку лидеров Евро по его интенсивности), смело давила на центральную зону, разыгрывала мяч через короткие перепасовки и не опускала владение ниже 49%. Поставить в тупик Италию не удалось, но "Скуадру" постоянно заставляли адаптироваться, а в одной из контратак австрийцы даже забили гол – впрочем, его отменили из-за офсайда.

Италия не сыпалась под давлением соперника, а грамотно подстраивалась (особую роль в этом играл Верратти). Подопечные Роберто Манчини непременно находили свои моменты и в целом вели игру, а замены в овертайме добили Австрию. То есть, у "Скуадры" хватило и класса, и характера, и тактической подготовки, чтобы выглядеть качественно и побеждать в таком тяжелом матче. Та же Бельгия выглядела не столь убедительно с Португалией.

В общем, итальянцы на Евро-2020 значительно интереснее "красных дьяволов", но в плей-офф крупных турниров романтический и энергозатратный стиль рискует вылезти боком для Италии. Тем более, когда впереди матч с топовым прагматиком.

Кадровая ситуация

В матче против Португалии травмы получили де Брюйне и Эден Азар – это очень серьезные потери. Их участие в четвертьфинале находилось под вопросом, но оба полетели в Мюнхен. Роберто Мартинес заявил, что ничего серьёзного с ними не произошло, поэтому можно прогнозировать появление обоих на поле – возможно, кто-то даже выйдет в стартовом составе, хотя более вероятным кажется их появление после перерыва.

Других проблем у бельгийцев нет. Италия подходит к матчу без кадровых проблем.

Ориентировочные составы на матч Бельгия – Италия

Бельгия: Куртуа – Алдервейрелд, Вермален, Вертонген – Менье, Тилеманс, Витсель, Т. Азар – Мартинес, Феррейра –Карраско – Лукаку

Италия: Доннарумма – Ди Лоренцо, Бонуччи, Ачерби, Спинаццола – Барелла, Жоржинью, Верратти – Кьеза, Иммобиле, Инсинье

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Когда встречаются настолько мощные коллективы, трудно делать какие-то прогнозы. Бельгия и Италия при этом еще и очень не похожи друг на друга – "Скуадра" выглядит целостной командой со сложной системой игры и шикарно поставленной атакой, а "красные дьяволы" играют в прагматическом русле с лидерами, вокруг которых вся игра и строится. В клубном футболе подход апеннинцев точно принес бы хорошие результаты, но на крупных турнирах сборных подход Роберто Мартинеса является более эффективным. Впрочем, этот подход работает только тогда, когда нет вопросов ко всей структуре (как в случае с той же Англией), а вот Бельгия явно хромает в этом аспекте.

"Красные дьяволы", несмотря на всего один пропущенный гол, слабо выглядят в обороне, поэтому сегодня стоит ожидать взятия ворот Куртуа. При этом без де Брюйне и Азара уровень игры бельгийцев критически проседает в организационном плане – конечно, они могут выйти на поле, но в какой форме они будут находиться? Смогут ли они навязать борьбу тому же Веррати, которому в матче с Австрией удалось разбивать весь прессинг соперника своими перемещениями? Существуют большие сомнения.

В обороне итальянцы почти ничего не привозят, да и в целом "Скуадра" выглядит значительно организованнее и мощнее нынешней версии Бельгии. Именно поэтому стоит поставить на победу апеннинцев.

Створив власний футбольний світ і відкрив зірок для збірної Італії – Земан прагне вчетверте переписати історію Фоджі