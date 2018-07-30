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Моурінью посварився з віце-президентом Манчестер Юнайтед через відсутність трансферів

11:03 986 Читать на русском
Моурінью посварився з віце-президентом Манчестер Юнайтед через відсутність трансферів
Жозе Моурінью / фото із соцмереж

Головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью перебуває не в найкращих відносинах з керівництвом команди.

Наставник "манкуніанців" Жозе Моурінью знаходиться в найгіршій точці відносин за час роботи в Манчестер Юнайтед з віце-президентом клубу Едом Вудвордом, який відповідає за роботу на трансферному ринку, повідомляє Daily Mail.

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За інформацією видання, Моурінью незадоволений тим, що МЮ неактивний на трансферному ринку і цього літа придбав лише трьох гравців – Фреда, Діогу Далота і Лі Гранта. Вудворд не хоче більше витрачати гроші на покупки, в той час як португалець вважає, що склад досі неукомплектований.

Тренер натякнув на це на прес-конференції після поразки в товариському матчі від Ліверпуля, заявивши, що на літньому зборі змушений працювати з гравцями, з яких максимум 30% будуть в заявці команди на сезон.

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Манчестер Юнайтед
Матч завершено
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Теги
Англія Жозе Моурінью Жозе Моурінью Трансфери Манчестер Юнайтед Ед Вудворд Манчестер Юнайтед - Ліверпуль Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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