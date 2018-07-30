toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УКРАЇНА ШАХТАР - АРСЕНАЛ-КИЇВ ТРАНСФЕРИ

Купити зірку Шахтаря і не підірвати трансферний ринок: Манчестер Юнайтед проводить скромне міжсезоння

29 липня 23:40 397 Читать на русском
Купити зірку Шахтаря і не підірвати трансферний ринок: Манчестер Юнайтед проводить скромне міжсезоння
Жозе Моурінью / Twitter

Головний тренер МЮ Жозе Моурінью потребує підсилення, але "червоні дияволи" ведуть себе пасивно на трансферному ринку – їхні ставки не зіграли.

Манчестер Юнайтед в останні роки кожного трансферного вікна підриває ринок гучним переходом: рекордне придбання Погба, статусне запрошення Ібрагімовіча, мегатрансфер Лукаку чи обмін Мхітаряна на Алексіса Санчеса. Це міжсезоння "червоні дияволи" проводять напрочуд скромно – на Олд Траффорд гучно переїхав лише Фред з Шахтаря за 52 мільйони фунтів.

Фред в Манчестер Юнайтед: переможці та лузери трансферу бразильця

Безперечно, трансфер бразильця вважався одним з пріоритетних для Юнайтед, однак поточна кампанія все одно посередня. Перспективний фулбек Діого Далот (20 млн фунтів) і 35-річний голкіпер Лі Грант (1,5 млн фунтів) – це не топ-новачки. І можна було б сказати, що склад Манчестер Юнайтед достатньо збалансований і укомплектований, якби Жозе Моурінью відкрито не заявляв, що йому необхідні ще 2 гравці зі списку, який він поставив на стіл керівництву наприкінці минулого сезону.

"Я б хотів отримати ще двох гравців, однак передчуваю, що цього не трапиться. Я думаю, що можна запросити принаймні одного, але це має бути одне з 5 прізвищ з мого списку, який я представив клубу кілька місяців тому. Я чекаю на когось з них.

Якщо це неможливо, тоді ми просто продовжимо боротися, працювати і вірити в тих виконавців, які є в нашому розпорядженні", – сказав Жозе Моурінью після розгрому від Ліверпуля на Міжнародному кубку чемпіонів.

Не варто гадати, які конкретно 5 прізвищ мав на увазі титулований коуч. З чуток англійських таблоїдів все приблизно зрозуміло. Справа в іншому – Манчестер Юнайтед навряд чи зуміє підписати Моурінью бодай одну зірку. Ставки на неправильних футболістів – невдачі в ключових переговорах.

Немає сумнівів, що португалець хотів би підписати топ-виконавця у центр оборони. Головними претендентами на цю "вакансію" були Тобі Алдервейрельд і Харрі Магуайр – такі трансфери виглядали реальними. Перший не приховував бажання змінити обстановку, а в другого немає гучного імені, яке б приваблювало конкурентів. Втім, Лестер ні за які розумні гроші не збирається відпускати англійського захисника після чудових виступів на ЧС-2018, а Тоттенхем в особі Даніеля Леві традиційно багато вимагає за бельгійця.

У мережі з'явилися фото Алдервейрельда та Вілліана у футболках Манчестер Юнайтед. Це спричинило масу пліток проти таємні переговори, але у підсумку все виявилося дуже прозаїчно – фотошоп. Перехід Вілліана виглядав би взагалі фантастикою, адже Челсі тричі відмовив Барселоні, після чого продавати бразильця прямому конкуренту було б вкрай дивно.

Запалювати манкуніанці готувалися, схоже, Гаретом Бейлом, але для валлійця все більш-менш нормалізувалося в Реалі. Відхід Зінедіна Зідана (який не відводив йому головну роль в команді) та Кріштіану Роналду (який цю роль відігравав) покращили ситуацію для Бейла. Тепер зірковий вінгер передчуває нові виклики в Мадриді та не наполягає на трансфері, а тому виторгувати його "дияволам" також не вдасться.

Манчестер Юнайтед на третьому місці за витратами протягом англійського літа-2018 – близько 80 млн фунтів. Лідирує тут із шаленим відривом Ліверпуль – близько 170 мільйонів британської валюти, другий – Вест Хем Ярмоленка (близько 90 млн). Манчестер Сіті витратив менше, але там і немає дір у складі. Трансферна кампанія Арсенала, попри більш скромні видатки, виглядає цікавіше, а Челсі ще повинен надолужити до початку сезону. І тільки Тоттенхем в режимі економії через будівництво стадіону абсолютно принишк.

"Червоні дияволи" зараз не надто ефективно працюють на вихід. Дейлі Блінда продали в Аякс, Матео Дарміан, ймовірно, повернеться в Серію А, ну а головна дилема – Антоні Мартіаль, якого вже тривалий час інші клуби хочуть виторгувати в Манчестер Юнайтед. Жозе Моурінью незадоволений поведінкою футболіста, який не повернувся в розташування вчасно після народження дитини. Та й сам француз неодноразово заявляв, що хоче змінити прописку. Проблема в тому, що на нього серйозно претендують лише топ-клуби АПЛ, а манкуніанці категорично відмовляються підсилювати своїх суперників.

У Юнайтед протягом звітного міжсезоння скрізь переговори йдуть важко, а партнери погоджуються неохоче. Як би Жозе Моурінью не повторив минулорічну долю Антоніо Конте, чиї трансферні побажання Челсі проігнорував і потім за це поплатився.

Наскільки в Англії ненавидять Вест Хем Ярмоленка та інші клуби АПЛ – дивовижні цифри

Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Фред Фред Вілліан Вілліан Антоні Мартіаль Антоні Мартіаль Жозе Моурінью Жозе Моурінью Трансфери Манчестер Юнайтед Гарет Бейл Гарет Бейл Тобі Алдервейрелд Тобі Алдервейрелд
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
дн
:
16
год
:
35
хв
Тренчін
18:30
Гурнік
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук