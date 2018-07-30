Купити зірку Шахтаря і не підірвати трансферний ринок: Манчестер Юнайтед проводить скромне міжсезоння

Головний тренер МЮ Жозе Моурінью потребує підсилення, але "червоні дияволи" ведуть себе пасивно на трансферному ринку – їхні ставки не зіграли.

Манчестер Юнайтед в останні роки кожного трансферного вікна підриває ринок гучним переходом: рекордне придбання Погба, статусне запрошення Ібрагімовіча, мегатрансфер Лукаку чи обмін Мхітаряна на Алексіса Санчеса. Це міжсезоння "червоні дияволи" проводять напрочуд скромно – на Олд Траффорд гучно переїхав лише Фред з Шахтаря за 52 мільйони фунтів.

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Безперечно, трансфер бразильця вважався одним з пріоритетних для Юнайтед, однак поточна кампанія все одно посередня. Перспективний фулбек Діого Далот (20 млн фунтів) і 35-річний голкіпер Лі Грант (1,5 млн фунтів) – це не топ-новачки. І можна було б сказати, що склад Манчестер Юнайтед достатньо збалансований і укомплектований, якби Жозе Моурінью відкрито не заявляв, що йому необхідні ще 2 гравці зі списку, який він поставив на стіл керівництву наприкінці минулого сезону.

"Я б хотів отримати ще двох гравців, однак передчуваю, що цього не трапиться. Я думаю, що можна запросити принаймні одного, але це має бути одне з 5 прізвищ з мого списку, який я представив клубу кілька місяців тому. Я чекаю на когось з них.

Якщо це неможливо, тоді ми просто продовжимо боротися, працювати і вірити в тих виконавців, які є в нашому розпорядженні", – сказав Жозе Моурінью після розгрому від Ліверпуля на Міжнародному кубку чемпіонів.

Не варто гадати, які конкретно 5 прізвищ мав на увазі титулований коуч. З чуток англійських таблоїдів все приблизно зрозуміло. Справа в іншому – Манчестер Юнайтед навряд чи зуміє підписати Моурінью бодай одну зірку. Ставки на неправильних футболістів – невдачі в ключових переговорах.

Немає сумнівів, що португалець хотів би підписати топ-виконавця у центр оборони. Головними претендентами на цю "вакансію" були Тобі Алдервейрельд і Харрі Магуайр – такі трансфери виглядали реальними. Перший не приховував бажання змінити обстановку, а в другого немає гучного імені, яке б приваблювало конкурентів. Втім, Лестер ні за які розумні гроші не збирається відпускати англійського захисника після чудових виступів на ЧС-2018, а Тоттенхем в особі Даніеля Леві традиційно багато вимагає за бельгійця.

У мережі з'явилися фото Алдервейрельда та Вілліана у футболках Манчестер Юнайтед. Це спричинило масу пліток проти таємні переговори, але у підсумку все виявилося дуже прозаїчно – фотошоп. Перехід Вілліана виглядав би взагалі фантастикою, адже Челсі тричі відмовив Барселоні, після чого продавати бразильця прямому конкуренту було б вкрай дивно.

Запалювати манкуніанці готувалися, схоже, Гаретом Бейлом, але для валлійця все більш-менш нормалізувалося в Реалі. Відхід Зінедіна Зідана (який не відводив йому головну роль в команді) та Кріштіану Роналду (який цю роль відігравав) покращили ситуацію для Бейла. Тепер зірковий вінгер передчуває нові виклики в Мадриді та не наполягає на трансфері, а тому виторгувати його "дияволам" також не вдасться.

Манчестер Юнайтед на третьому місці за витратами протягом англійського літа-2018 – близько 80 млн фунтів. Лідирує тут із шаленим відривом Ліверпуль – близько 170 мільйонів британської валюти, другий – Вест Хем Ярмоленка (близько 90 млн). Манчестер Сіті витратив менше, але там і немає дір у складі. Трансферна кампанія Арсенала, попри більш скромні видатки, виглядає цікавіше, а Челсі ще повинен надолужити до початку сезону. І тільки Тоттенхем в режимі економії через будівництво стадіону абсолютно принишк.

"Червоні дияволи" зараз не надто ефективно працюють на вихід. Дейлі Блінда продали в Аякс, Матео Дарміан, ймовірно, повернеться в Серію А, ну а головна дилема – Антоні Мартіаль, якого вже тривалий час інші клуби хочуть виторгувати в Манчестер Юнайтед. Жозе Моурінью незадоволений поведінкою футболіста, який не повернувся в розташування вчасно після народження дитини. Та й сам француз неодноразово заявляв, що хоче змінити прописку. Проблема в тому, що на нього серйозно претендують лише топ-клуби АПЛ, а манкуніанці категорично відмовляються підсилювати своїх суперників.

У Юнайтед протягом звітного міжсезоння скрізь переговори йдуть важко, а партнери погоджуються неохоче. Як би Жозе Моурінью не повторив минулорічну долю Антоніо Конте, чиї трансферні побажання Челсі проігнорував і потім за це поплатився.

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