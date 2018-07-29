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Насколько в Англии ненавидят Вест Хэм Ярмоленко и другие клубы АПЛ – удивительные цифры

20:47 60 Читати українською
Насколько в Англии ненавидят Вест Хэм Ярмоленко и другие клубы АПЛ – удивительные цифры
Вест Хэм, за который выступает Андрей Ярмоленко, серьезно ненавидят фанаты в Англии

Известное британское СМИ определило, какие клубы больше всего любят и ненавидят фанаты английской Премьер-лиги. В топах по количеству хейтеров оказались лондонские клубы, но не только.

The Mirror опросил английских болельщиков и был удивлен результатом. Издание утверждает, что количество фанатов всех клубов была одинаково, и они не могли голосовать за своих любимцев, поэтому результаты являются честными и отражают реальную картину.

Топ-10 футболистов, которых больше всего ненавидят

Итак, на первом месте среди тех, кого больше всех ненавидят в АПЛ – Челси, за который когда-то выступал Андрей Шевченко. Клуб, который принадлежит российскому олигарху Роману Абрамовичу, на дух не переносят аж 68,7% опрошенных. Почти сразу за лондонскими "синими" расположился Манчестер Юнайтед американского босса Глейзера (68,1%).

Ливерпуль другого американца Хенри на 3-м месте по количеству недоброжелателей – 52,8%. Вест Хэм, за который играет Андрей Ярмоленко (47,6%) и Арсенал, треть акций которого принадлежит россиянину Алишеру Усманову (46,2%), замыкают топ-5.

Клуб экс-динамовца выбивается из списка, ведь является единственным в топ-7, кто не претендует в последние годы на места в Лиге чемпионов. К слову, владельцем Вест Хэма является Дэвид Салливан. Британский миллиардер сколотил свой первый миллион на порножурналах и секс-шопах.

Интересно, что Манчестер Сити (владелец шейх Мансур из ОАЭ), где играет еще один украинец Александр Зинченко, ненавидят менее 40% человек.

Клубы, которые больше всего ненавидят британские фанаты АПЛ

  1. Челси (68,7%)

  2. Манчестер Юнайтед (68,1%)

  3. Ливерпуль (52,8%)

  4. Вест Хэм (47,65%)

  5. Арсенал (46,2%)

  6. Тоттенхэм (43,5%)

  7. Манчестер Сити (38,7%)

  8. Кардифф (36,5%)

  9. Кристал Пэлас (29,7%)

  10. Эвертон (27,0%)

  11. Уотфорд (24,0%)

  12. Ньюкасл (23,5%)

  13. Вулверхэмптон (20,1%)

  14. Лестер (18,9%)

  15. Саутгемптон (16,3%)

  16. Брайтон (16,2%)

  17. Фулхэм (15,0%)

  18. Бернли (13,3%)

  19. Борнмут (10,2%)

  20. Хаддерсфилд (9.7%)

Клубы, которые больше всего любят

Среди наиболее уважаемых клубов первенство неожиданно держит Бернли. Аж 35,8% фанатов призналось в своей любви к этому участнику Лиги Европы 2018/19.

Возможно, все потому, что этот скромный клуб под руководством британского владельца Майкла Гарлика и английского тренера Шона Дайча достиг невероятного в прошлом сезоне – 7-е место в чемпионате Англии.

В топ-6 клубов АПЛ, которые любят больше, оказались такие клубы: Борнмут россиянина Максима Демина (32,9%), Хаддерсфилд британца Дина Хойла (30,2%), уже упомянутый Манчестер Сити (28,3%), Ньюкасл англичанина Майка Эшли (27,1%) и Фулхэм американца Шахида Хана (также 27,1%).

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