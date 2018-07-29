Насколько в Англии ненавидят Вест Хэм Ярмоленко и другие клубы АПЛ – удивительные цифры

Известное британское СМИ определило, какие клубы больше всего любят и ненавидят фанаты английской Премьер-лиги. В топах по количеству хейтеров оказались лондонские клубы, но не только.
The Mirror опросил английских болельщиков и был удивлен результатом. Издание утверждает, что количество фанатов всех клубов была одинаково, и они не могли голосовать за своих любимцев, поэтому результаты являются честными и отражают реальную картину.
Топ-10 футболистов, которых больше всего ненавидят
Итак, на первом месте среди тех, кого больше всех ненавидят в АПЛ – Челси, за который когда-то выступал Андрей Шевченко. Клуб, который принадлежит российскому олигарху Роману Абрамовичу, на дух не переносят аж 68,7% опрошенных. Почти сразу за лондонскими "синими" расположился Манчестер Юнайтед американского босса Глейзера (68,1%).
Ливерпуль другого американца Хенри на 3-м месте по количеству недоброжелателей – 52,8%. Вест Хэм, за который играет Андрей Ярмоленко (47,6%) и Арсенал, треть акций которого принадлежит россиянину Алишеру Усманову (46,2%), замыкают топ-5.
Клуб экс-динамовца выбивается из списка, ведь является единственным в топ-7, кто не претендует в последние годы на места в Лиге чемпионов. К слову, владельцем Вест Хэма является Дэвид Салливан. Британский миллиардер сколотил свой первый миллион на порножурналах и секс-шопах.
Интересно, что Манчестер Сити (владелец шейх Мансур из ОАЭ), где играет еще один украинец Александр Зинченко, ненавидят менее 40% человек.
Клубы, которые больше всего ненавидят британские фанаты АПЛ
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Челси (68,7%)
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Манчестер Юнайтед (68,1%)
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Ливерпуль (52,8%)
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Вест Хэм (47,65%)
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Арсенал (46,2%)
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Тоттенхэм (43,5%)
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Манчестер Сити (38,7%)
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Кардифф (36,5%)
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Кристал Пэлас (29,7%)
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Эвертон (27,0%)
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Уотфорд (24,0%)
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Ньюкасл (23,5%)
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Вулверхэмптон (20,1%)
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Лестер (18,9%)
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Саутгемптон (16,3%)
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Брайтон (16,2%)
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Фулхэм (15,0%)
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Бернли (13,3%)
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Борнмут (10,2%)
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Хаддерсфилд (9.7%)
Клубы, которые больше всего любят
Среди наиболее уважаемых клубов первенство неожиданно держит Бернли. Аж 35,8% фанатов призналось в своей любви к этому участнику Лиги Европы 2018/19.
Возможно, все потому, что этот скромный клуб под руководством британского владельца Майкла Гарлика и английского тренера Шона Дайча достиг невероятного в прошлом сезоне – 7-е место в чемпионате Англии.
В топ-6 клубов АПЛ, которые любят больше, оказались такие клубы: Борнмут россиянина Максима Демина (32,9%), Хаддерсфилд британца Дина Хойла (30,2%), уже упомянутый Манчестер Сити (28,3%), Ньюкасл англичанина Майка Эшли (27,1%) и Фулхэм американца Шахида Хана (также 27,1%).