Жозе Моуринью активно проводит вынужденный отпуск после увольнения из Ромы.

"Особенный" посетил этап МотоГП, который в эти выходные принимала его родная Португалия.

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Моуринью прошелся по боксам команд и прокатился на автомобиле безопасности. Именно 61-летнему Жозе доверили завершить гонку на финише. Звездный тренер выполнил свою миссию, задорно размахивая флагом.

Внимания футбольной публики стоит и празднование победителя – Хорхе Мартина. Испанец прямо на своем Ducati скопировал фирменное "Сиууууу!" Криштиану Роналду, как только пересек финишную прямую под флаг Моура. Трофей Мартин также получал из рук сеу Жозе, который стал хедлайнером вечера.

Mourinho con la bandera de cuadros y el ganador haciendo un Siuu como homenaje a Cristiano Ronaldo. Esto es completamente surrealista.



pic.twitter.com/H5sDoAqBKm — gam (@mbafraudee) March 24, 2024

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