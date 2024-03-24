Жозе Моурінью активно проводить вимушену відпустку після звільнення з Роми.

"Особливий" завітав на етап МотоГП, який цими вихідними приймала його рідна Португалія.

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Моурінью пройшовся боксами команд і покатався на автомобілі безпеки. Саме 61-річному Жозе довірили завершити перегони на фініші. Зірковий тренер виконав свою місію, завзято розмахуючи прапором.

Уваги футбольної публіки варте і святкування переможця – Хорхе Мартіна. Іспанець прямо на своєму Ducati скопіював фірмове "Сіуууу!" Кріштіану Роналду, щойно перетнув фінішну пряму під прапор Моура. Трофей Мартін також отримував з рук сеу Жозе, який став хедлайнером вечора.

Mourinho con la bandera de cuadros y el ganador haciendo un Siuu como homenaje a Cristiano Ronaldo. Esto es completamente surrealista.



pic.twitter.com/H5sDoAqBKm — gam (@mbafraudee) March 24, 2024

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