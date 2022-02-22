Дисциплинарная комиссия выписала португальцу дисквалификацию на 2 тура Серии А, сообщает Football Italia.

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Рефери Лука Пайретто выгнал Моуринью с поля в концовке матча против Вероны (2:2). Наставник Ромы несколько раз забирал в руки мяч и устроил целый спектакль, пытаясь спровоцировать судью. Моуринью подводил руку к ушам, имитируя телефонный разговор.

Это был намек на отца рефери, Пьерлуиджи Пайретто, который также работал футбольным судьей и стал одним из фигурантов Кальчополи в 2006 году. Расследование установило, что в те времена Пайретто-старший регулярно звонил по телефону директору Ювентуса Лучано Моджи и мог способствовать "грязным" играм туринцев.

Добавим, что Моуринью пропустит поединки против "украинских" команд – Специи Виктора Коваленко (27 февраля) и Аталанты Руслана Малиновского (5 марта).

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