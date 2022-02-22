Моурінью отримав дискваліфікацію на матчі проти українців – покарання за циркову виставу на адресу судді
Головний тренер Роми Жозе Моурінью не зможе безпосередньо керувати командою у найближчих матчах чемпіонату Італії.
Дисциплінарна комісія виписала португальцю дискваліфікацію на 2 тури Серії А, інформує Football Italia.
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Рефері Лука Пайретто вигнав Моурінью з поля у кінцівці матчу проти Верони (2:2). Керманич Роми кілька разів забирав у руки м'яч і влаштував цілу виставу, намагаючись спровокувати суддю. Моурінью підводив руку до вух, імітуючи телефонну розмову.
Це був натяк на батька рефері, П'єрлуїджі Пайретто, який також працював футбольним суддею і став одним з фігурантів Кальчополі у 2006 році. Розслідування встановило, що в ті часи Пайретто-старший регулярно телефонував директору Ювентуса Лучано Моджі і міг сприяти "брудним" іграм туринців.
Додамо, що Моурінью пропустить поєдинки проти "українських" команд – Спеції Віктора Коваленка (27 лютого) і Аталанти Руслана Маліновського (5 березня).
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