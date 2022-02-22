Дисциплінарна комісія виписала португальцю дискваліфікацію на 2 тури Серії А, інформує Football Italia.

Кассано: Моурінью заробляє понад 7 млн євро, водночас людей на кшталт Де Дзербі відправляють в Україну

Рефері Лука Пайретто вигнав Моурінью з поля у кінцівці матчу проти Верони (2:2). Керманич Роми кілька разів забирав у руки м'яч і влаштував цілу виставу, намагаючись спровокувати суддю. Моурінью підводив руку до вух, імітуючи телефонну розмову.

Це був натяк на батька рефері, П'єрлуїджі Пайретто, який також працював футбольним суддею і став одним з фігурантів Кальчополі у 2006 році. Розслідування встановило, що в ті часи Пайретто-старший регулярно телефонував директору Ювентуса Лучано Моджі і міг сприяти "брудним" іграм туринців.

Додамо, що Моурінью пропустить поєдинки проти "українських" команд – Спеції Віктора Коваленка (27 лютого) і Аталанти Руслана Маліновського (5 березня).

Кейн повернув Пепа на землю, Маліновському не дали врятувати Аталанту, Барселона набирає міці – огляд вікенду