Моуринью хочет обновить Тоттенхэм, выменяв звезд Ювентуса

Туринский Ювентус и лондонский Тоттенхэм планируют обновить состав во время летнего трансферного окна.

По информации Tuttomercatoweb, клубы готовят два обмена фланговыми защитниками, которые не связаны между собой. Новых исполнителей на эти позиции хочет видеть менеджер лондонцев Жозе Моуринью.

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Сообщается, первый сценарий предполагает, что командами поменяются Алекс Сандр и Серж Орье, а Ювентус еще и получит доплату. Именно эта операция считается приоритетной. Во время другого обмена "бьянконери" и "шпоры" могут задействовать резервистов – Маттия Де Шильо и Дэнни Роуза соответственно. Добавим, что англичанин сейчас выступает на правах аренды за Ньюкасл.

К слову, чемпионаты Италии и Англии пока приостановлены из-за пандемии коронавируса. Ювентус, набрав 63 очка в 26 турах, занимает первое место в турнирной таблице Серии А. В свою очередь Тоттенхэм с 41 пунктом после 29 туров располагается на восьмой строчке в таблице АПЛ.

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