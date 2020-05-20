Моурінью показав Бекхему секрети підготовки Тоттенхема – унікальне відео з надсучасного стадіону "шпор"

Головний тренер Тоттенхема Жозе Моурінью вирішив допомогти Девіду Бекхему, який робить перші кроки в керуванні футбольним клубом.

Португальский фахівець провів для легенди збірної Англії індивідуальну екскурсію на новій арені "шпор", інформує офіційний Твіттер клубу.

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Моурінью дозволив Бексу зайти в роздягальню, показав тренувальні зали і поля надсучасного стадіону, який коштував понад 1 млрд євро. Екс-зірка Реала та Манчестер Юнайтед не приховував свого здивування та захоплення від масштабів проекту. Відео було записане раніше, коли коронавірус ще не зупинив сезон в АПЛ.

Нагадаємо, Бекхем разом з партнерами заснував власний клуб Інтер Маямі, який у 2020 році розпочав свої виступи в МЛС.

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