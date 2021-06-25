Моурінью відповів Тотті, який не скупився на компліменти Особливому
Головний тренер "вовків" Жозе Моурінью подякував Франческо Тотті за теплі слова.
Легендарний нападник напередодні оцінив прихід Особливого до керма Роми, заявивши, що клуб "взяв найсильнішого тренера в світі". Моурінью відповів на це висловлювання.
"Він скаже, що думає": Тотті оцінив прихід Моурінью та ймовірність свого повернення в Рому
"Дякую за добрі слова, Франческо. Прикро, що я запізнився на чотири роки. Для мене було б задоволенням тренувати вас", – написав Жозе у своєму Instagram.
Нагадаємо, португалець на тренерському містку замінив Паулу Фонсеку. Що стосується Франческо, то він всю професіональну кар'єру провів у Ромі, а протягом 2017-2019 років працював бізнес-менеджером "вовків".
Моурінью вже програє Саррі – фанати Роми і Лаціо влаштували арт-батл на вулицях столиці Італії