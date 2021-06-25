Легендарний нападник напередодні оцінив прихід Особливого до керма Роми, заявивши, що клуб "взяв найсильнішого тренера в світі". Моурінью відповів на це висловлювання.

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"Дякую за добрі слова, Франческо. Прикро, що я запізнився на чотири роки. Для мене було б задоволенням тренувати вас", – написав Жозе у своєму Instagram.

Нагадаємо, португалець на тренерському містку замінив Паулу Фонсеку. Що стосується Франческо, то він всю професіональну кар'єру провів у Ромі, а протягом 2017-2019 років працював бізнес-менеджером "вовків".

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