Моуринью отреагировал на дерзкую вечеринку трех игроков Тоттенхэма
Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью прокомментировал действия Регилона, Ло Чельсо и Ламелы, нарушивших медпротокол АПЛ. У двух последних впоследствии обнаружили коронавирус.
Португалец не собирается обсуждать инцидент с посторонними людьми.
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"Нет, я не возмущен. Я предпочитаю слово "разочарован". Мы знаем, кто мы есть. Нам не нужно открывать двери всем и рассказывать о внутренних делах, о последствиях этого негативного сюрприза. Я разочарован, все просто", – приводит слова Моуринью Goal.
Добавим, что остальные игроки Тоттенхэма были более ответственными и вчера уверенно разбили Лидс (3:0).
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