Португалец не собирается обсуждать инцидент с посторонними людьми.

Звезды Тоттенхэма злостно нарушили медпротокол АПЛ – одноклубник Ярмоленко стал соучастником

"Нет, я не возмущен. Я предпочитаю слово "разочарован". Мы знаем, кто мы есть. Нам не нужно открывать двери всем и рассказывать о внутренних делах, о последствиях этого негативного сюрприза. Я разочарован, все просто", – приводит слова Моуринью Goal.

Добавим, что остальные игроки Тоттенхэма были более ответственными и вчера уверенно разбили Лидс (3:0).

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