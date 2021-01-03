Головний тренер Тоттенхема Жозе Моурінью прокоментував дії Регілона, Ло Чельсо і Ламели, які порушили медпротокол АПЛ. У двох останніх згодом виявили коронавірус.

Португалець не збирається обговорювати інцидент з посторонніми людьми.

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"Ні, я не обурений. Я надаю перевагу слову "розчарований". Ми знаємо, хто ми є. Нам не потрібно відкривати двері всім і розповідати про внутрішні справи, про наслідки цього негативного сюрпризу. Я розчарований, все просто", – наводить слова Моурінью Goal.

Додамо, що решта гравців Тоттенхема були більш відповідальними і вчора впевнено розбили Лідс (3:0).

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