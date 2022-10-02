Моуринью оригинально смотрел матч Ромы против Интера – видео очередной выходки Особенного с забавным празднованием
Главный тренер Ромы Жозе Моуринью умудряется привлекать внимание к своей особе даже отбывая дисквалификацию.
Моуринью пропускал поединок против Интера из-за дисквалификации, которую получил в поединке с Аталантой. Впрочем, португалец решил поддержать команду и быть рядом со своими подопечными.
Интер – Рома – 1:2 – видео голов и обзор матча
Сеу Жозе смотрел матч, сидя в клубном автобусе. После победы "волков" Моуринью не сдерживал эмоций, празднуя триумф с работниками клуба.
Напомним, Рома вырвала победу над Интером (2:1) благодаря голам Дыбалы и Смоллинга, набрала 16 очков и поднялась на 5 место. Интер с 12 пунктами остался седьмым.
Рома с шикарным голом Дибалы впервые за более чем 10 матчей обыграла Интер – "волки" вернулись в зону Лиги чемпионов