Главный тренер Ромы Жозе Моуринью умудряется привлекать внимание к своей особе даже отбывая дисквалификацию.

Моуринью пропускал поединок против Интера из-за дисквалификации, которую получил в поединке с Аталантой. Впрочем, португалец решил поддержать команду и быть рядом со своими подопечными.

Интер – Рома – 1:2 – видео голов и обзор матча

Сеу Жозе смотрел матч, сидя в клубном автобусе. После победы "волков" Моуринью не сдерживал эмоций, празднуя триумф с работниками клуба.

Напомним, Рома вырвала победу над Интером (2:1) благодаря голам Дыбалы и Смоллинга, набрала 16 очков и поднялась на 5 место. Интер с 12 пунктами остался седьмым.

Рома с шикарным голом Дибалы впервые за более чем 10 матчей обыграла Интер – "волки" вернулись в зону Лиги чемпионов