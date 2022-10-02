Головний тренер Роми Жозе Моурінью примудряється привертати увагу до власної особи навіть відбуваючи дискваліфікацію.

Моурінью пропускав поєдинок проти Інтера через дискваліфікацію, отриману в поєдинку з Аталантою. Втім, португалець вирішив підтримати команду та бути поруч зі своїми підопічними.

Інтер – Рома – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Сеу Жозе дивився матч, сидячи в клубному автобусі. Після перемоги "вовків" Моурінью не стримував емоцій, святкуючи тріумф з працівниками клубу.

Нагадаємо, Рома вирвала перемогу над Інтером (2:1) завдяки голам Дибали та Смоллінга, набрала 16 очок та піднялась на 5 місце. Інтер з 12 пунктами залишився сьомим.

Рома з шикарним голом Дибали вперше за понад 10 матчів обіграла Інтер – "вовки" повернулися в зону Ліги чемпіонів