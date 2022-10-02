Рома вырвала победу над Интером в матче 8-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча Интер – Рома на Футбол 24.

Интер повел в счете уже на 10 минуте, но взятие ворот отменили из-за офсайда Джеко. Но на 30-й гол Димарко не могли отменить – "нерадзурри" повели в счете.

Рома с шикарным голом Дибалы впервые за более чем 10 матчей обыграла Интер – "волки" вернулись в зону Лиги чемпионов

Дибала перед перерывом выровнял положение, классно пробив с лета – Ханданович не справился. А победу в конце игры принес Смоллинг, вколотивший мяч головой после подачи со штрафного.

Таким образом Рома набрала 16 очков и поднялась на 5 место, Интер с 12 пунктами остался седьмым.