Ривалдо: Если Реал снова проигрывает Барселоне, на Сантьяго Бернабеу может вернуться Моуринью

Бывший бразильский полузащитник Барселоны Ривалдо заявил, что мадридский Реал может вернуть на должность главного тренера Жозе Моуринью.

"Сегодняшнее Эль Класико очень много значит для Солари. Неудивительно, что ситуация становится для него сложной. Если он снова проигрывает на Сантьяго Бернабеу, то Реал проигрывает уже второй турнир Барселоне.

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Два поражения в матче с главным и заклятым соперником в течение трех дней могут сильно навредить Солари. В этом случае все снова будут говорить о Моуринью. Он является большим тренером, преуспевшим в Мадриде. А возвращение на Сантьяго Бернабеу – реалистичный вариант, особенно когда все идет не так", – цитирует Ривалдо Marca.

Матч Реал – Барселона состоится в сегодня, 2 марта. Стартовый свисток прозвучит в 21:45.

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