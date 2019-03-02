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Ривалдо: Если Реал снова проигрывает Барселоне, на Сантьяго Бернабеу может вернуться Моуринью

14:13 3 Читати українською
Ривалдо: Если Реал снова проигрывает Барселоне, на Сантьяго Бернабеу может вернуться Моуринью
Жозе Моуринью / фото из соцсетей

Бывший бразильский полузащитник Барселоны Ривалдо заявил, что мадридский Реал может вернуть на должность главного тренера Жозе Моуринью.

"Сегодняшнее Эль Класико очень много значит для Солари. Неудивительно, что ситуация становится для него сложной. Если он снова проигрывает на Сантьяго Бернабеу, то Реал проигрывает уже второй турнир Барселоне.

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Два поражения в матче с главным и заклятым соперником в течение трех дней могут сильно навредить Солари. В этом случае все снова будут говорить о Моуринью. Он является большим тренером, преуспевшим в Мадриде. А возвращение на Сантьяго Бернабеу – реалистичный вариант, особенно когда все идет не так", – цитирует Ривалдо Marca.

Матч Реал – Барселона состоится в сегодня, 2 марта. Стартовый свисток прозвучит в 21:45.

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Теги
Барселона Барселона Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Жозе Моуринью Жозе Моуринью Ривалдо
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