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Моурінью обговорить з Мароттою можливість повернення в Інтер

10:20 344 Читать на русском
Моурінью обговорить з Мароттою можливість повернення в Інтер
Жозе Моурінью / Фото AFP

Екс-тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью має непогані шанси повернутись в Серію А.

Генеральний директор Інтера Джузеппе Маротта має намір переконати Жозе Моурінью повернутись в Інтер, повідомляє TeleLombardia.

Моурінью погодився із звинуваченнями у несплаті податків, за що отримав умовний термін і солідний штраф

За інформацією джерела, зустріч функціонера з португальським фахівцем відбудеться сьогодні, 7 лютого, в Мілані.

У випадку згоди Моурінью, екс-тренер Манчестер Юнайтед замінить Лучано Спаллетті на посаді наставника Інтера вже влітку.

Нагадаємо, 56-річний фахівець раніше очолював міланський клуб у 2008-2010 роках та навіть вигравав з "нерадзуррі" кубок Ліги чемпіонів.

Останній причал Спаллетті: італійські ЗМІ знищили Інтер після поразки від Болоньї та вже знайшли нового тренера міланцям

Теги
Інтер Інтер Італія Жозе Моурінью Жозе Моурінью Джузеппе Маротта
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