Моуринью обратился в Реал относительно возможности трансфера Йовича

Форвард Реала Лука Йович имеет шанс попробовать свои силы на Туманном Альбионе.

Наставник Тоттенхэма Жозе Моуринью намерен воспользоваться шатким положением Луки Йовича в Реале и пригласить нападающего в лондонский клуб, сообщает Daily Star со ссылкой на Defensa Central.

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"Шпоры" имеют проблемы в атакующей линии из-за травмы Харри Кейна. Португальский специалист уже связался с боссами мадридцев, чтобы обсудить возможность трансфера. По слухам, у Моуринью хорошие отношения с президентом "сливочных" Флорентино Пересом, что может положительно повлиять на переход.

Напомним, королевский клуб летом приобрел Йовича у Айнтрахта за 60 млн евро, но серб пока не может закрепиться в основном составе Реала.

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