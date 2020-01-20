toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ - НЕФТЧИ ТРАНСФЕРЫ

Моуринью обратился в Реал относительно возможности трансфера Йовича

20 января 14:05 336 Читати українською
Моуринью обратился в Реал относительно возможности трансфера Йовича
Жозе Моуринью и Флорентино Перес / Фото ФК Реал

Форвард Реала Лука Йович имеет шанс попробовать свои силы на Туманном Альбионе.

Наставник Тоттенхэма Жозе Моуринью намерен воспользоваться шатким положением Луки Йовича в Реале и пригласить нападающего в лондонский клуб, сообщает Daily Star со ссылкой на Defensa Central.

Зидан вступился за Йовича – форвард Реала отметился лишь одним голом за полгода

"Шпоры" имеют проблемы в атакующей линии из-за травмы Харри Кейна. Португальский специалист уже связался с боссами мадридцев, чтобы обсудить возможность трансфера. По слухам, у Моуринью хорошие отношения с президентом "сливочных" Флорентино Пересом, что может положительно повлиять на переход.

Напомним, королевский клуб летом приобрел Йовича у Айнтрахта за 60 млн евро, но серб пока не может закрепиться в основном составе Реала.

Зідан проти Переса і тіні Моурінью – Реал у пошуках заміни володарю "Золотого м'яча" може зірвати джекпот

blog_ava
Динамо – Нефтчи: украинская молодежь тянет к первой победе в году – провальный тайм, новые позитивы и проблемные игроки
20 января
1904
Теги
Англия Реал Мадрид Реал Мадрид Трансферы Трансферы Чемпионата Англии Трансферы Чемпионата Испании Трансферы Реал Мадрид Флорентино Перес Лука Йович Лука Йович Харри Кейн Харри Кейн Тоттенхэм Тоттенхэм Жозе Моуринью Жозе Моуринью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
19
час
:
50
мин
Эвертон
21:30
Ньюкасл
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук