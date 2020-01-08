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Зидан вступился за Йовича – форвард Реала отметился лишь одним голом за полгода

8 января 12:42 131 Читати українською
Зидан вступился за Йовича – форвард Реала отметился лишь одним голом за полгода
Лука Йович / Фото Marca

Главный тренер Реала Зинедин Зидан не считает Луку Йовича провальным трансфером.

"Йович – это очевидный выбор. Это будущее. Ему нужно сохранять спокойствие, он учится.

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Это футболист, который хочет многому научиться. Он очень хорош. Йович в будущем забьет много голов. Мы сделали ставку на него. В отношении него нужно быть спокойными", – цитирует Зидана Marca.

Напомним, королевский клуб приобрел Луку в Айнтрахта за 60 млн евро. В текущем сезоне Ла Лиги он отметился лишь одним голом.

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