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Моурінью звернувся до Реала щодо можливості трансферу Йовіча

14:02 835 Читать на русском
Моурінью звернувся до Реала щодо можливості трансферу Йовіча
Жозе Моурінью та Флорентіно Перес / Фото ФК Реал

Форвард Реала Лука Йовіч має шанс спробувати свої сили на Туманному Альбіоні.

Наставник Тоттенхема Жозе Моурінью має намір скористатись хитким становищем Луки Йовіча в Реалі та запросити нападника в лондонський клуб, повідомляє Daily Star з посиланням на Defensa Central.

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"Шпори" мають проблеми в атакувальній лінії через травму Харрі Кейна. Португальський фахівець вже зв'язався з босами мадридців, щоб обговорити можливість трансферу. За чутками, у Моурінью хороші відносини з президентом "вершкових" Флорентіно Пересом, що може позитивно вплинути на перехід.

Нагадаємо, королівський клуб влітку придбав Йовіча у Айнтрахта за 60 млн євро, але серб поки не може закріпитись в основному складі Реала.

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