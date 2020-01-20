Моурінью звернувся до Реала щодо можливості трансферу Йовіча

Форвард Реала Лука Йовіч має шанс спробувати свої сили на Туманному Альбіоні.

Наставник Тоттенхема Жозе Моурінью має намір скористатись хитким становищем Луки Йовіча в Реалі та запросити нападника в лондонський клуб, повідомляє Daily Star з посиланням на Defensa Central.

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"Шпори" мають проблеми в атакувальній лінії через травму Харрі Кейна. Португальський фахівець вже зв'язався з босами мадридців, щоб обговорити можливість трансферу. За чутками, у Моурінью хороші відносини з президентом "вершкових" Флорентіно Пересом, що може позитивно вплинути на перехід.

Нагадаємо, королівський клуб влітку придбав Йовіча у Айнтрахта за 60 млн євро, але серб поки не може закріпитись в основному складі Реала.

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