Моуринью не разочарован назначением Зидана в Реал

Жозе Моуринью был одним из главных кандидатов на пост главного тренера мадридского Реала, который в итоге возглавил Зинедин Зидан.

Жозе Моуринью подтвердил, что он не разочарован из-за назначения Зинедина Зидана на пост главного тренера Реала и считает, что это идеальное решение.

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Зидан заменил Сантьяго Солари на этом посту в начале этой недели, подписав контракт до 2022 года, несмотря на то, что Моуринью – который тренировал "сливочных" в период между 2010 и 2013 годами – был очень близок к возвращению.



"Нет, конечно, я не разочарован. Я никогда не говорил о том, что хочу вернуться на эту должность. По моему мнению, это идеальное решение.

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Зидан сделал замечательные вещи для клуба за последние несколько лет, поэтому он идеально им подходит.

Теперь у него новый проект, он может начать снова и доказать всем, насколько он талантлив, поэтому я желаю ему всего наилучшего ", – заявил Моуринью в интервью El Chiringuito TV.