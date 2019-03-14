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Моурінью не розчарований призначенням Зідана в Реал

16:02 816 Читать на русском
Моурінью не розчарований призначенням Зідана в Реал
Жозе Моурінью / Daily Mail

Жозе Моурінью був одним з головних кандидатів на посаду головного тренера мадридського Реала, який в підсумку очолив Зінедін Зідан.

Жозе Моурінью підтвердив, що він не розчарований через призначення Зінедіна Зідана на посаду головного тренера Реала і вважає, що це ідеальне рішення.

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Зідан замінив Сантьяго Соларі на цій посаді на початку цього тижня, підписавши контракт до 2022 року, незважаючи на те, що Моурінью котрий тренував "вершкових" у період між 2010 та 2013 роками був дуже близький до повернення.

"Ні, звичайно, я не розчарований. Я ніколи не говорив про те, що хочу я повернутися на цю посаду. На мою думку, це ідеальне рішення.

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Зідан зробив чудові речі для клубу за останні кілька років, тому він ідеально підходить їм.

Тепер у нього новий проект, він може почати знову і довести всім, наскільки він талановитий, тому я бажаю йому всього найкращого", – заявив Моурінью в інтерв'ю El Chiringuito TV.

Теги
Зінедін Зідан Зінедін Зідан Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Жозе Моурінью Жозе Моурінью
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