Моуринью назвал виновника конфликта между Льорисом и Соном в перерыве матча с Эвертоном

Португальский наставник Тоттенхэма Жозе Моуринью прокомментировал стычку между футболистами своей команды – французским голкипером Уго Льорисом и южнокорейским форвардом Сон Хин Мином в перерыве матча 33-го тура АПЛ против Эвертона (1:0).

"Если вы хотите обвинить кого-то в этом – это я. Я критиковал своих ребят, поскольку они не были достаточно самокритичны. Попросил их быть более требовательными друг к другу.

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Сон – удивительный парень. Всем нравится Сон, но капитан сказал ему, что он должен сделать больше и дать больше команде. Команде нужно расти, а чтобы расти, нужны большие личности", – цитирует Моуринью BBC.

Напомним, после окончания первого тайма игроки шли в раздевалку, когда Льорис подбежал к Сону и начал высказывать последнему какие-то претензии. Это едва привело к драка, а одноклубникам пришлось разнимать футболистов.

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