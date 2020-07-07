Моурінью назвав винуватця конфлікту між Льорісом і Соном у перерві матчу з Евертоном

Португальський наставник Тоттенхема Жозе Моурінью прокоментував сутичку між футболістами своєї команди – французьким голкіпером Уго Льорісом і південнокорейським форвардом Сон Хин Міном у перерві матчу 33-го туру АПЛ проти Евертона (1:0).

"Якщо ви хочете звинуватити когось у цьому – то це я. Я критикував своїх хлопців, оскільки вони не були достатньо самокритичні. Попросив їх бути вимогливішими один до одного.

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Сон – дивовижний хлопець. Всім подобається Сон, але капітан сказав йому, що він повинен зробити більше і дати більше команді. Команді потрібно рости, а щоб рости, потрібні великі особистості", – цитує Моурінью BBC.

Нагадаємо, після закінчення першого тайму гравці йшли до роздягальні, коли Льоріс підбіг до Сона і почав висловлювати останньому якісь претензії. Це мало не спричинило бійку, а одноклубникам довелось рознімати футболістів.

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