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Моурінью назвав винуватця конфлікту між Льорісом і Соном у перерві матчу з Евертоном

09:57 - Читать на русском
Моурінью назвав винуватця конфлікту між Льорісом і Соном у перерві матчу з Евертоном
Сон Хин Мін і Жозе Моурінью / Getty Images

Португальський наставник Тоттенхема Жозе Моурінью прокоментував сутичку між футболістами своєї команди – французьким голкіпером Уго Льорісом і південнокорейським форвардом Сон Хин Міном у перерві матчу 33-го туру АПЛ проти Евертона (1:0).

24’ Майкл Кін
 
24’ Майкл Кін

"Якщо ви хочете звинуватити когось у цьому – то це я. Я критикував своїх хлопців, оскільки вони не були достатньо самокритичні. Попросив їх бути вимогливішими один до одного.

Дві зірки Тоттенхема ледь не влаштували бійку прямо на полі

Сон – дивовижний хлопець. Всім подобається Сон, але капітан сказав йому, що він повинен зробити більше і дати більше команді. Команді потрібно рости, а щоб рости, потрібні великі особистості", – цитує Моурінью BBC.

Нагадаємо, після закінчення першого тайму гравці йшли до роздягальні, коли Льоріс підбіг до Сона і почав висловлювати останньому якісь претензії. Це мало не спричинило бійку, а одноклубникам довелось рознімати футболістів.

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Англія Жозе Жозе Моурінью Тоттенхем - Евертон Уго Уго Льоріс Сон Сон Хин Мін Тоттенхем Тоттенхем Евертон Евертон
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