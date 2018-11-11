Моуринью назвал Шахтер причиной поражения МЮ от Манчестер Сити

Когда узнал, с кем играл соперник перед дерби. Жозе Моуринью / Фото goal

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью в своем стиле прокомментировал поражение в дерби от Ман Сити (1:3).

"Думаю, это была неплохая игра в нашем исполнении. Просто мы допускали ошибки и поплатились за это. Когда ты ошибаешься в игре против такой команды, как Манчестер Сити, ты будешь наказан.

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У нас было два гостевых матча (с Ювентусом и Манчестер Сити). Вопрос не в физике, а в психологии. Думаю, некоторые ребята почувствовали давление.

Первый пропущенный гол подавил нас, второй сделал еще хуже, а третий убил игру. Мы не должны были терять мячи так, как это получалось. Дело не в де Хеа, а в наших потерях мячей.

Вы должны согласиться. Одно дело – сыграть в гостях с Ювентусом, с одной из лучших команд мира. Другое дело – обыграть дома Шахтер 6:0 и чувствовать себя очень спокойно. Мы были в неравных условиях с Манчестер Сити", – сказал Моуринью в интервью Sky Sports.

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