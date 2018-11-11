Моурінью назвав Шахтар причиною поразки МЮ від Манчестер Сіті

Коли дізнався, з ким грав суперник перед дербі. Жозе Моурінью / Фото goal

Головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью у своєму стилі прокоментував поразку в дербі від Ман Сіті (1:3).

"Думаю, це була непогана гра у нашому виконанні. Просто ми допускали помилки і поплатилися за це. Коли ти помиляєшся у грі проти такої команди, як Манчестер Сіті, ти будеш покараний.

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У нас було два гостьових матчі (з Ювентусом і Манчестер Сіті). Питання не в фізиці, а в психології. Думаю, деякі хлопці відчули тиск.

Перший пропущений гол пригнічив нас, другий зробив ще гірше, а третій вбив гру. Ми не повинні були втрачати м'ячі так, як це виходило. Справа не в де Хеа, а в наших втратах м'ячів.

Ви повинні погодитися. Одна справа – зіграти в гостях з Ювентусом, з однією з найкращих команд світу. Інша справа – обіграти вдома Шахтар 6:0 і відчувати себе дуже розслаблено. Ми були в нерівних умовах з Манчестер Сіті, – сказав Моурінью в інтерв'ю Sky Sports.

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