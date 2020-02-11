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Моуринью назвал неожиданных претендентов на топ-4 АПЛ

13:34 137 Читати українською
Моуринью назвал неожиданных претендентов на топ-4 АПЛ
Нуну Эшпириту Санту и Жозе Моуринью / Фото SAPO Desporto

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью убежден, что в нынешнем сезоне могут быть неожиданные имена на верхушке чемпионата Англии.

"Вулверхэмптон и Шеффилд Юнайтед ведут борьбу за попадание в топ-4, даже если их тренеры это отрицают. Я понимаю их, но это так и есть. И это не только из их мест в турнирной таблице, но также из-за их мощности и качества игры, которую они демонстрируют.

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Обе команды купили игроков, чтобы усилить свой состав за место в четверке. Шеффилд Юнайтед вообще обновил свой трансферный рекорд. Поэтому в гонке за топ-4 участвуют не только Тоттенхэм, Арсенал, Челси и Эвертон. Должен признать, эти два клуба – фантастические", – приводит слова Моуринью Sky Sports.

После 25-ти туров АПЛ Вулверхэмптон находится на 9-м месте, а Шеффилд Юнайтед расположился на 5-м месте.

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