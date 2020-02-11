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Моурінью назвав несподіваних претендентів на топ-4 АПЛ

13:33 294 Читать на русском
Моурінью назвав несподіваних претендентів на топ-4 АПЛ
Нуну Ешпіріту Санту та Жозе Моурінью / Фото SAPO Desporto

Головний тренер Тоттенхема Жозе Моурінью переконаний, що у нинішньому сезоні можуть бути несподівані імена на верхівці чемпіонату Англії.

"Вулверхемптон та Шеффілд Юнайтед ведуть боротьбу за потрапляння у топ-4, навіть якщо їхні тренери це заперечують. Я розумію їх, але це так і є. І це не тільки через їхні місця в турнірній таблиці, але також через їхню потужність та якість гри, яку вони демонструють.

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Обидві команди купили гравців, щоб підсилити свій склад за місце в четвірці. Шеффілд Юнайтед взагалі оновив свій трансферний рекорд. Тому в перегонах за топ-4 беруть участь не тільки Тоттенхем, Арсенал, Челсі та Евертон. Повинен визнати, ці два клуби – фантастичні", – наводить слова Моурінью Sky Sports.

Після 25-ти турів АПЛ Вулверхемптон перебуває на 9-й сходинці, а Шеффілд Юнайтед розташувався на 5-му місці.

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Вулверхемптон Вулверхемптон Англія Тоттенхем Тоттенхем Жозе Моурінью Жозе Моурінью Шеффілд Юнайтед Шеффілд Юнайтед
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