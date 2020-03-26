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Моуринью нашел усиление для Тоттенхэма в Серии А – помешать португальцу может его бывший клуб

18:23 69 Читати українською
Моуринью нашел усиление для Тоттенхэма в Серии А – помешать португальцу может его бывший клуб
Жозе Моуринью / Reuters

Жозе Моуринью уже начал работу по масштабной перестройке Тоттенхэма во время летнего трансферного окна.

Португалец заинтересован в услугах центрбека Интера Диего Година, информирует Tuttosport.

Тоттенхэм выделит Моуринью рекордную сумму на летние трансферы

Опытный защитник переехал в Италию только год назад, но миланцы готовы рассмотреть предложения по нему. Моуринью давно следит за выступлениями Година, который может добавить надежности обороне Тоттенхэма. Среди конкурентов португальца называют его бывший клуб – Манчестер Юнайтед также не прочь усилиться уругвайским ветераном за умеренную сумму.

В сезоне 2019/20 Годин провел 16 матчей в Серии А, но отыграл все 90 минут только в половине случаев. Еще 8 поединков итальянского первенства он просидел на скамейке запасных.

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