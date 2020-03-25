Тоттенхэм выделит Моуринью рекордную сумму на летние трансферы

Украина — 25 март 757
-
Суркис прокомментировал информацию о договоренности Динамо со Скрипником
-
Барселона вводить шалену економію і продає 8 гравців – наслідки карантину приголомшуютьИспания — 25 март 918
-
Шахтер мог получить за Мудрыка 5 млн евро от топ-клуба – трансфер сорвался в последний моментУкраина — 25 март 600
-
Соболь близок к полноценному переходу в Брюгге – переговоры с Шахтером на стадии завершенияБельгия — 25 март 230
-
Шевченко 25 лет назад дебютировал за сборную Украины – болезненное поражение от топ-соперника и потеря шансов на ЕвроСборная Украины — 25 март 271