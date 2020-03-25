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Тоттенхэм выделит Моуринью рекордную сумму на летние трансферы

25 марта 22:41 77 Читати українською
Тоттенхэм выделит Моуринью рекордную сумму на летние трансферы
Жозе Моуринью / Фото Yahoo News

В лондонском клубе запланировали значительную перестройку летом.

Жозе Моуринью летом получит 145 млн евро от руководства Тоттенхэма на усиление команды, сообщает Sky Sports.

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Основная сумма средств рассчитана на подписание нападающего РБ Лейпцига Марселя Забитцера. Также в список Моуринью вошли правый защитник Ниццы Юсеф Атал, представитель Норвича Джамал Льюис, игрок Реала Эдер Милитао и хавбек Валенсии Жоффрей Кондогбия.

После 29-ти туров АПЛ Тоттенхэм расположился на 8-й строчке.

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