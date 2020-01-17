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Моуринью получит солидный бонус, если Тоттенхэм финиширует в топ-4 АПЛ

17 января 11:18 168 Читати українською
Моуринью получит солидный бонус, если Тоттенхэм финиширует в топ-4 АПЛ
Жозе Моуринью / Фото AP

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью имеет мотивационный пункт в своем контракте с лондонским клубом.

К своей основной зарплате Жозе Моуринью может добавить бонус в размере около 2,5 млн евро, сообщает Daily Mail.

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Такое вознаграждение ждет португальского специалиста, если ему удастся попасть в топ-4 АПЛ, чтобы выйти в групповой этап Лиги чемпионов в следующем сезоне.

Напомним, прошлогодний финалист ЛЧ встретится в плей-офф с РБ Лейпциг.

После 22-х туров АПЛ Тоттенхэм находится на 8-м месте, отставая от 4-го места на 9 очков.

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Англия Тоттенхэм Тоттенхэм Жозе Моуринью Жозе Моуринью
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