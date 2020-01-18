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Моурінью: Нам не вистачило міліметрів для перемоги над Уотфордом, а суддівство та VAR краще не коментуватиму

17:30 197 Читать на русском
Моурінью: Нам не вистачило міліметрів для перемоги над Уотфордом, а суддівство та VAR краще не коментуватиму
Жозе Моурінью / Reuters

Головний тренер Тоттенхема Жозе Моурінью прокоментував нульову нічию у матчі 23 туру АПЛ проти Уотфорда.

 

"Я говоритиму про виступ Тоттенхема окремо від суддівства і рішень VAR, тому що я вважаю за краще це не коментувати.

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Гра Тоттенхема була хорошою, ми почали дуже добре. Ми домінували в першому таймі, однак у другому гра була 50 на 50. Ми намагалися використовувати збережені сили, які були у нас на останніх хвилинах, з'явилося більше якості з Еріксеном. Нам забракло кількох міліметрів для перемоги в матчі.

Я залишу обговорення рішень VAR експертам. Гассаніга виконав свою роботу, це був важливий порятунок. Я думаю, ми заслуговували перемогу в цьому матчі. Програти було б занадто важко для хлопців", – наводить слова Моурінью ВВС.

Тоттенхем втратив можливість піднятися на шосту сходинку АПЛ, а Уотфорд завдяки здобутому пункту принаймні тимчасово покинув зону вильоту.

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Теги
Англія Тоттенхем Тоттенхем Жозе Моурінью Жозе Моурінью Уотфорд - Тоттенхем
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