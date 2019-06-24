Моурінью може очолити Ньюкасл – легенда Інтера увійде у тренерський штаб португальця

Відомий фахівець Жозе Моурінью може відновити тренерську кар'єру в АПЛ.

Жозе Моурінью, який перебуває без роботи після звільнення з Манчестер Юнайтед, став претендентом на посаду головного тренера Ньюкасла, повідомляє Sport Mediaset.

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За інформацією видання, у тренерський штаб португальця може увійти Марко Матерацці, який під керівництвом Жозе виграв разом з Інтером требл у 2010 році.

Зазначається, що на вакантне після відходу Рафаеля Бенітеса крісло також претендує колишній наставник Мілана Дженнаро Гаттузо.

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