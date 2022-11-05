Владелец римского клуба Дэн Фридкин настроен продлить контракт с "Особенным", сообщает Voce giallo rossa со ссылкой на Corriere dello Sport.

Малиновский дал согласие на переход в Рому – особая связь с Моуринью и абсурдный ответ Гасперини

Действующее соглашение завершается летом 2024-го, но стороны не прочь сохранить сотрудничество еще на год. Сам Моуринью всем доволен в Риме и рассчитывает на выделение больших средств для усиления состава. Интересно, что одной из целей Ромы называют Руслана Малиновского, переживающего кризисный период в Аталанте.

Напомним, в минувшем сезоне "волки" стали первым победителем Лиги конференций. В нынешней кампании команда Моуринью уже вышла в плей-офф Лиги Европы и занимает четвертое место Серии А после 12 туров.

Шахтер получил потенциальных соперников в плей-офф Лиги Европы – возможна встреча с Роналду или Моуринью