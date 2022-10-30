Рома находится в поисках качественного атакующего хава, потому обратила внимание на украинца. Генеральный менеджер "волков" Тьяго Пинто пытается привезти его в Рим, утверждает Romaiallorossa .

Малиновский шестой матч подряд начинает в запасе Аталанты

По информации источника, Малиновский является фаворитом Жозе Моуринью на нужную позицию. Португалец действительно хочет подписать 29-летнего футболиста, поэтому Пинто уже неоднократно общался с Русланом и его семьей, которая дала положительный ответ относительно трансфера летом. Сам украинец в восторге от потенциальной возможности работать под руководством Особенного.

Рома уже пыталась вступить в переговоры с Аталантой о подписании Малиновского зимой, но Джан Пьер Гасперин отказался продавать его. Тренер, дающий украинцу мало игрового времени (всего 370 минут за сезон), назвал Руслана важным игроком на кампанию 2022/23.

В прошлом сезоне игрок сборной Украины был одним из лидеров Аталанты, но в этом году ситуация изменилась. У Руслана всего гол+пас в 10 неполных матчах.