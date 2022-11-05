Власник римського клубу Ден Фрідкін налаштований продовжити контракт з "Особливим", повідомляє Voce giallo rossa з посиланням на Corriere dello Sport .

Маліновський дав згоду на перехід у Рому – особливий зв'язок з Моурінью та абсурдна відповідь Гасперіні

Чинна угода завершується влітку 2024-го, але сторони не проти зберегти співпрацю ще на рік. Сам Моурінью всім задоволений у Римі і розраховує на виділення чималих коштів для підсилення складу. Цікаво, що однією з цілей Роми називають Руслана Маліновського, який переживає кризовий період у Аталанті.

Нагадаємо, в минулому сезоні "вовки" стали першим переможцем Ліги конференцій. У нинішній кампанії команда Моурінью вийшла у плей-офф Ліги Європи і посідає четверту сходинку Серії А після 12 турів.

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