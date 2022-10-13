Рома готова купит нападающего Кристал Пэлас Уилфрида Заха, если Стефан Эль-Шаарави не продлит контракт с римским клубом. Об этом информирует Roma Giallorossa.

Звезда Кристал Пэлас купил собственный футбольный клуб

Согласно источнику, помощники Жозе Моуринью пристально следят за форвардом Пэлас, и уже установили первые контакты с его окружением.

Рома намерена использовать перерыв на чемпионат мира в Катаре, чтобы спланировать свои следующие действия на трансферном рынке, и сосредоточится на игроках, которые также находятся в очереди на новые сделки. Эти планы включают начало диалога по поводу трансфера Заха, который летом может стать свободным агентом.

Уилфрид входил в список пожеланий Моуринью еще до подписания Ромой Андреа Белотти.

Ранее сообщалось об интересе к форварду Кристал Пэлас со стороны Арсенала и Челси.

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