Моуринью хочет переманить в Рому летнюю трансферную цель Арсенала и Челси
Уилфрид Заха попал в сферу интересов римского клуба.
Рома готова купит нападающего Кристал Пэлас Уилфрида Заха, если Стефан Эль-Шаарави не продлит контракт с римским клубом. Об этом информирует Roma Giallorossa.
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Согласно источнику, помощники Жозе Моуринью пристально следят за форвардом Пэлас, и уже установили первые контакты с его окружением.
Рома намерена использовать перерыв на чемпионат мира в Катаре, чтобы спланировать свои следующие действия на трансферном рынке, и сосредоточится на игроках, которые также находятся в очереди на новые сделки. Эти планы включают начало диалога по поводу трансфера Заха, который летом может стать свободным агентом.
Уилфрид входил в список пожеланий Моуринью еще до подписания Ромой Андреа Белотти.
Ранее сообщалось об интересе к форварду Кристал Пэлас со стороны Арсенала и Челси.
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