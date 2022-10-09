Чемпионат Италии 2022/23, 9-й тур

Торино – Эмполи – 1:1

Гол: Лукич, 90 – Дестро, 49

Монца – Специя – начало в 16:00

Салернитана - Верона - начало в 16:00

Кремонезе – Наполи – начало в 19:00

Рома – Лечче – начало в 21:45

Программу дня в Италии открывал поединок в Турине, где Торино принимал Эмполи. "Быки" проиграли в трех матчах подряд, поэтому сегодня им было нужно любой ценой набирать очки – и команда сделала для этого достаточно. Хозяева доминировали, наиграв почти на 2 ожидаемых гола и столько же забив в первом тайме, однако оба мяча отменили из-за офсайдов.

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Эмполи свои шансы не упускал. В раздевалке гости провели две замены, выпустив Пьяцу и Дестро – и это сработало уже через три минуты после перерыва. Именно Дестро открыл счет, выстрелив с линии штрафной в падении через себя. 0:1 Отыграть данный гол Торино удалось аж на 90-й минуте усилиями Лукича, в которого попал Луперто во время неудачного выноса от своих ворот. 1:1! Именно с этими цифрами на табло матч и подошёл к концу.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИТАЛИИ