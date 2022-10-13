Рома готова придбати нападника Крістал Пелас Вілфріда Заха, якщо Стефан Ель-Шаараві не продовжить контракт із римським клубом. Про це повідомляє Roma Giallorossa.

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Згідно з джерелом, помічники Жозе Моурінью уважно стежать за форвардом Пелас, і вже встановили перші контакти з його оточенням.

Рома має намір використати перерву на чемпіонат світу в Катарі, щоб спланувати свої наступні дії на трансферному ринку, і зосередиться на гравцях, які перебувають у черзі на нові угоди. Ці плани включають початок діалогу щодо трансферу Заха, який влітку може стати вільним агентом.

Вілфрід входив до списку побажань Моурінью ще до підписання Ромою Андреа Белотті.

Раніше повідомлялося про інтерес до форварда Крістал Пелас з боку Арсенала та Челсі.

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