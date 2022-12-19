Недавно Португалия остались без главного тренера – Фернанду Сантуш, который возглавлял команду 8 лет, покинул свой пост после неудачи на ЧМ-2022.

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Фаворитом на должность наставника сборной называют Жозе Моуринью, который еще ни разу в карьере не работал в национальных командах. Контракт 59-летнего португальца с Ромой рассчитан до лета 2024 года, но Жозе рассматривает возможность ухода, сообщает Telegraph.

Моуринью заинтересован в работе в сборной Португалии и уже дал предварительное согласие на назначение. Единственное, что пока сдерживает тренера – он не уверен, что ему подойдет меньшая интенсивность работы в сборной, чем в клубе. Федерация футбола Португалии уже подготовила двукратному победителю ЛЧ контракт до 2026 году.

Португалец возглавил Рому в 2021-м. В дебютном сезоне под его руководством команда выиграла Лигу конференций, а в чемпионате Италии 2022/23 занимает 7 место.

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