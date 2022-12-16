Уволенный с поста главного тренера сборной Португалии Фернанду Сантуш получил серьёзную компенсацию. Как информирует Correio da Manha, Федерация футбола Португалии заплатила 68-летнему специалисту 4,5 миллиона евро.

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Столь большая сумма объясняется сроком контракта тренера с португальской федерацией. Сантуш должен был руководить национальной командой до конца Евро-2024.

Напомним, Сантуш возглавлял португальскую команду с сентября 2014 года (109 матчей, 67 побед, 19 поражений и 23 ничьих). Под его руководством она выиграла Евро-2016 и Лигу наций-2019.

Среди кандидатов на вакантную должность называют Жозе Моуринью, тренера молодежки Руя Жорже, экс-тренера Шахтера Паулу Фонсеку, Жорже Жезуша, Паулу Бенту и Карлуша Кейруша.

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